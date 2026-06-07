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ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರ 'ಭಾರತೀಕರಣ'ಗೊಳ್ಳಲಿ: ಸಂಸದೆ, ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ!

Kangana Ranaut on Nurses Uniforms : ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರು ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 07, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:04 PM IST
ನರ್ಸ್‌ಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರ 'ಭಾರತೀಕರಣ'ಗೊಳ್ಳಲಿ: ಸಂಸದೆ, ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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