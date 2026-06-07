Kangana Bharath Bhagya Vidhata : ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ಸ್ಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ಭಾರತೀಕರಣ'ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ಉಡುಪಿನ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, "ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾಂತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿರಲಿ, ಚಳಿಯಿರಲಿ ಅವರು ಅದೇ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ವು" ಎಂದು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮವಸ್ತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭಾರತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತಾ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೂನ್ 12ಕ್ಕೆ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಬಿಡುಗಡೆ : ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಡುವೆಯೂ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗಳ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಡಾ. ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡಾ ಅವರ ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪರಮಹಂಸ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದೇ ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.