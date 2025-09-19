English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

actress life : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಾವು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 19, 2025, 04:37 PM IST
  • ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಏಕ್ ನಿರಂಜನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರವಾದರು.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು.

ನಟಿಯಾಗಲು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದ ಸುಂದರಿ..! ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಛಲಬಿಡದೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಆಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಚೆಲುವೆ ಈಕೆ.!

heroine life : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಫೈರ್‌ಬ್ರಾಂಡ್ ನಟಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಂಗನಾಗೆ, ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಕಾಲ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿ, ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಕಂಗನಾಗೆ, ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ (2006) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಿನಿ-ಪ್ರಯಾಣ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಗನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಕ್ವೀನ್, ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಮೊದಲಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಗನಾ ದಕ್ಷಿಣಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಏಕ್ ನಿರಂಜನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಂಗನಾಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ತಂದವು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ‘ನೆಪೋಟಿಸಂ’ (ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ) ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಟರು ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯದೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಕಂಗನಾ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ — ಅದು ಕನಸು, ಹೋರಾಟ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧ್ವನಿಯ ಕಥೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ, ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕುರ್ಚಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

