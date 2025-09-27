English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಬಂದ ಈಕೆ.. ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ!

Actress Kangana Ranaut : ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:39 PM IST
  • 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಬಂದ ನಟಿ
  • ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ!
  • ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಬಂದ ಈಕೆ.. ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ!

Kangana Ranaut : ಹಿಮಾಚಲದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಬಂದ ಈ ಸುಂದರಿ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ.

ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ, ತಪ್ಪು ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆಯ ಗೂಡಾಗಿತ್ತು.  

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್‌.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ಸ್ವತಃ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಗೆಳೆತಿಯರಿದ್ದರೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಜಿನ್‌.. ಯಾಕಂದ್ರೆ..ʼ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!

2006 ರಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, ಅದರ ನಂತರ ವೋ ಲಮ್ಹೆ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ, ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು, ಕ್ವೀನ್, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.  

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್‌ ಸಂಪತ್ತು 91 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ನಟನೆಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮಂಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಮಂಡಿ ಸಂಸದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.. ಯಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ!

 

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

