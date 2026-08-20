Kangana Ranaut on Baba Ramdev : ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ, ತಮಗೆ ರಾಮ್ದೇವ್ಗಿಂತ "ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ" ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಾಬಾ ಜೀ, ನನ್ನ ಯೌವನ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಔಷಧೀಯ ದಾವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನಂತೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂದಿಗೂ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನನಗೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರ ನಡೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ರಾಮ್ದೇವ್, "ಆಕೆಯ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಯೌವನ ಹೇಗಿತ್ತು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆನ್ ಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತ ವಿವಾದ: ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (ಸಿಜೆಪಿ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಜೆನ್ ಜಿ' (Gen Z) ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕಂಗನಾ "ಜನರೇಷನ್ ಗಟರ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬಳಸಿದ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕಂಗನಾ, "ನೀಟ್-ಯುಜಿ (NEET-UG) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ 'ಜಿರಳೆಗಳು' (Cockroaches) ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.