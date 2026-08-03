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ಸಾಬಾ ಆಜಾದ್ ಹೆಸರು ಎಳೆದು ತಂದು ಹೃತಿಕ್‌ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 'ಟಾಂಗ್' ಕೊಟ್ಟ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆದಕಿ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ, ನಟಿ ಸಾಬಾ ಅಜಾದ್‌ ಹೆಸರು ಎಳೆದು ತಂದು ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Aug 03, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:31 PM IST
ಸಾಬಾ ಆಜಾದ್ ಹೆಸರು ಎಳೆದು ತಂದು ಹೃತಿಕ್‌ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 'ಟಾಂಗ್' ಕೊಟ್ಟ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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