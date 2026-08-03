Kangana Ranaut on Hrithik Roshan : ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬಂದರೂ, ಬಿ-ಟೌನ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ವಿವಾದದ ಜೋಡಿಯಾದ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹಾಗೂ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಡುವಿನ 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್' ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕಂಗನಾ ಅವರ 'ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮಾತ್ರ ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಕಾಯಂ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಮನಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆರಿದ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆದಕಿ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರ ಸದ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂದು ಹೃತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತೇ ನಿಜವಿರಬಹುದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಒಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇನೆಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಯೇ ಗಂಭೀರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೃತಿಕ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಾಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಣಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮೊದಲು ತಡೆಯಿರಿ. ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೂ ಮುಜುಗರವಾಗಬಹುದು, ನೆನಪಿರಲಿ," ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಖಾರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? : 2016ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ 'ಸಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್' ವಿವಾದ, ಇಮೇಲ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ಗಳ ಜಟಾಪಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೃತಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಳೆಯ ಗಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಿದಂತಾಗಿದೆ.
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ಅತ್ತ ಹೃತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಡುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಈ 'ಟಾಂಗ್'ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ವಾಕ್ಸಮರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.