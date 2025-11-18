English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರಪಂಚ.." ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

kangana ranaut: ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸದ್ಯ ಸಂಚಲನ ಸೃಷಿಸಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಏನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 18, 2025, 12:19 PM IST
"ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರಪಂಚ.." ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

kangana ranaut: ಅನೇಕ ಜನರು ಅದು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಇಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಂಗನಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಗಾಗ ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಗನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿ-ಟೌನ್ ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಯಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಲ್ಯ..! ಸ್ಟಾರ್‌ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌

"ಏಷ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದರೆ, ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದರೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸುವ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದರು.

'ಮೊದಲ ಮಗಳ ನಂತರ ತಾರತಮ್ಯ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ... ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು...

ಇದನ್ನೂ ಒದಿ: ಮೆಗಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಕೊನೆಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್! ಹುಡ್ಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂಗನಾ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕಂಗನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CM ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್.. ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್..‌ 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

