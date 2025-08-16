"ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ.. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ".. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Kangana Ranaut: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರು ತಾವು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು . ನಗುತ್ತಾ ಕಂಗನಾ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಡೆಯುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರು."
"ಜನರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನಾಗಲಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. " ಎಂದು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ" ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಂಗನಾ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
