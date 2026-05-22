Kangana Ranaut married : ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಸದೆ, ನಟಿ ಕಂಗಾನಾ ರಣಾವತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಇದೀಗ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಟೌನ್ ಕ್ವೀನ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Kangana Ranaut mangalsutra : ನಟಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಕುರಿತ ವಿಷಯವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಅವತಾರ. ಹೌದು.. ಏಕಾಏಕಿ ನಟಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈತುಂಬ ಬಳೆ ಧರಿಸಿದ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಮಂಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆಯಾಗಿರುವ ರಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯ ವರ್ತನೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಂಗನಾ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ತಾಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯಲಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಕಂಗನಾ ಲವ್ ಲೈಫ್ : ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಷ್ಟೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಲವ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದ: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ, ತಮಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ತಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಗನಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಸುಮನ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ: ಆದಿತ್ಯ ನಂತರ ಕಂಗನಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು, ನಟ ಶೇಖರ್ ಸುಮನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಸುಮನ್. 'ರಾಜ್: ದಿ ಮಿಸ್ಟರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಮದುವೆ ಹಂತ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಶೇಖರ್ ಸುಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಗನಾ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯನ್ ಕೂಡ ಕಂಗನಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಟ-ಮಂತ್ರದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೂರಾದರು.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸಂಬಂಧ : ಕಂಗನಾ - ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರೋವರ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೃತಿಕ್ ತನಗೆ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ತನಗೆ ಕಂಗನಾ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ : ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಪೋಟಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಕಂಗನಾ ಅಂದಿನ ದಿನ ಬಿಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ನಟಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಂದರ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಂಗನಾಗೆ ಹೊಸ ಲವರ್ ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆತ ತನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಅದೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು..
ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು? : ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಎನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಲುಕ್ ಆ? ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..