English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಅರೆಸ್ಟ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಅರೆಸ್ಟ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Kannada Actor arrested: ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕನ್ನಡ ನಟ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 29, 2026, 11:27 AM IST
  • ಕನ್ನಡ ನಟ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಬಂಧನ
  • ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price Nepal
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕವೇ ನೇರ ಕಾರಣ? ಬಂಗಾರ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!
camera icon6
Gold And Silver Rate
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕವೇ ನೇರ ಕಾರಣ? ಬಂಗಾರ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Samantha
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga effect
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ
ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಅರೆಸ್ಟ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

 Actor mayur patel: ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕನ್ನಡ ನಟ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಜನವರಿ 29, 2026 ರ ಮುಂಜಾನೆ ನಟನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಯೂರ್ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ದೊಮ್ಮಲೂರಿನ ಕಮಾಂಡೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಹನಗಳ ಜಾಡು ನಟನ ಕಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು, ಇದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?

ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಯಾರು? 
ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಮಣಿ (2003) ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಯೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (2005), ಆಕ್ಷನ್-ನಾಟಕ ಗುನ್ನಾ (2005), ಅಪರಾಧ ಚಿತ್ರ ಸ್ಲಮ್ (2013), ಮತ್ತು ಮುನಿಯಾ (2009) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜೀವ (2020) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024 ರ ಚಿತ್ರ ಪೆಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಯೂರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 2 ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Mayur Patel arrestMayur Patel drink and driveBengaluru Police Mayur PatelMayur Patel accidentKannada actor arrested

Trending News