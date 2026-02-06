Kannada actor Sharan: ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣ್, ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದ್ದು ಸುಲಭದ ಪ್ರಯಾಣವೇನಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್.
ಶರಣ್ ಅವರ 100ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ರ್ಯಾಂಬೋ’ (Rambo) ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಹೋದರೂ, ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯದ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್, ತಾವೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಕಥೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೀವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಸಂಶಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತರುಣ್ ನೀಡಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಶರಣ್ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
‘ರ್ಯಾಂಬೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಶರಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಪಡೆದಿತು. ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶರಣ್ಗಾಗಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶರಣ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಗೆ ಅವರ ಮಗನ ಕನಸೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗನ ಆಸೆ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ಅವರ ಶ್ರಮ. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.