English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • actor Sharan birthday: ನೂರನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹೀರೋ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ! ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ ಶರಣ್‌ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ..

actor Sharan birthday: ನೂರನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹೀರೋ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ! ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ ಶರಣ್‌ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ..

Kannada actor Sharan: ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣ್‌, ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಕ್ಟರಿ ಶರಣ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:18 PM IST
  • ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಕ್ಟರಿ ಶರಣ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
  • ಶರಣ್ ಅವರ 100ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ರ‍್ಯಾಂಬೋ

Trending Photos

Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..
camera icon8
Gold
Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಂತೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ್ರೂ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..
camera icon6
gold price in Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಂತೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದ್ರೂ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
camera icon7
niveditha gowda
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನು?
camera icon5
Gold rate
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನು?
actor Sharan birthday: ನೂರನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಹೀರೋ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ! ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ ಶರಣ್‌ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ..

Kannada actor Sharan: ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣ್‌, ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದ್ದು ಸುಲಭದ ಪ್ರಯಾಣವೇನಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್.

Add Zee News as a Preferred Source

ಶರಣ್ ಅವರ 100ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ರ‍್ಯಾಂಬೋ’ (Rambo) ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರು ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಹೋದರೂ, ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯದ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್, ತಾವೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಕಥೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೀವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಸಂಶಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ತರುಣ್ ನೀಡಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಶರಣ್ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

‘ರ‍್ಯಾಂಬೋ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಶರಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಪಡೆದಿತು. ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ ಇಮೇಜ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶರಣ್‌ಗಾಗಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶರಣ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಗೆ ಅವರ ಮಗನ ಕನಸೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗನ ಆಸೆ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶರಣ್ ಅವರ ಶ್ರಮ. ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
 

SharanKannada actor SharanKannada actor Sharan birthdayhero entrySharan Rambo movie

Trending News