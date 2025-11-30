"ನನಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದುಡಿತೀನಿ ಕಣೇ..ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು"

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದೆ 6 ದಶಕದಲ್ಲಿ 350 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರದವರಿಗೂ ಇವರು ನಗಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..1960 ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 1976ರಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಸಂಗಮ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಥಾ ಸಂಗಮ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನಿತಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯೇ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಿ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇನ್ನು,1981ರಲ್ಲಿಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಂ.ಎಸ್. ಉಮೇಶ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಏಳು ಜನ ರಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಾಸ್ಯದ ಇನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿನಯದ ಅಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಶಿವರಾಮ ಅನ್ನೋ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ತರ್ಲೆನನ್ಮಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತನ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲು ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 6 ದಶಕದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 350 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಶ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಜಗ್ಗೇಶ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗೀನ ನವ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೊದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
"ಕೊನೆವರೆಗೂ ದುಡಿತೀನಿ ಕಣೇ.. ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ"
ಉಮೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಅವರು ಈಗ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪತಿಯನ್ನ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೆವು. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ನಿಧನ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ