ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯದ ನಟಿ ಭಾವನಾ.. ಥೇಟ್‌ ಅಮ್ಮನಂತೆಯೇ ಮುದ್ದಾಗಿರುವ ಕಂದಮ್ಮ!

ನಟಿ ಭಾವನ ರಾಮಣ್ಣ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಭಾವನ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯದ ನಟಿ ಭಾವನಾ ತಾಯಿಯಾದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾವನ ರಾಮಣ್ಣ ಐವಿಎಫ್‌ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಐವಿಎಫ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ನಟಿ ಭಾವನ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ನಿಧನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ.

ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಭಾವನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹೆರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯಿ ಮಗು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

