/‘ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ’; 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಿರುತೆರೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ನರಕಯಾತನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಿರುತೆರೆ, ಸಿನಿಮಾ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್, ಸದ್ಯ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಕಲಕುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹೆಸರು. ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’, ‘ಕುಲವಧು’, ‘ಬದುಕು’, ‘ನಾಗಿಣಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್, ತಾವು ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ‘ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು, ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಹಣವಾಗಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೇವರ ಸಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು, ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಭಿನಯದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ.
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತಾವು ರಂಗಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿರಾಮ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಇದೀಗ 73 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನೂ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿನಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ನಟನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ’ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಯದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಹಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ. ಕಲಾವಿದೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 73ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ‘ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬ ಅವರ ಆಸೆಯೇ ಅವರ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.