"ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ" 15 ಪೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನಾಪತ್ತೆ..! ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿನೋದಿನಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ವಿನೋದಿನಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಅಲ್ವಾರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 15 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಸರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೈಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಚೆನ್ನೈನ ತಿರುವನ್ಮಿಯೂರ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ವಿನೋದಿನಿ ಅವರು ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಅಲ್ವಾರ್ಪೇಟೆಯ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮಸಾಜ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಪಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರಿಸಿದ್ದ 15 ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಟಿಯವರು, ತಡಿಮಾಡದೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಘಟನೆ: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಜುಲೈ 9 ರಂದು ವಿನೋದಿನಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ "ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಗೊಂಡ ನಟಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲು ಎರಡು ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಟಿ ವಿನೋದಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.