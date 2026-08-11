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"ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ" 15 ಪೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನಾಪತ್ತೆ..! ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿನೋದಿನಿ

ಕನ್ನಡದ ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ವಿನೋದಿನಿ (ಶ್ವೇತಾ) ಅವರ 15 ಪೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಟಿ ಮಸಾಜ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 11, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:52 PM IST
"ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ" 15 ಪೌಂಡ್‌ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನಾಪತ್ತೆ..! ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿನೋದಿನಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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