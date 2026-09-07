ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸೀತಾರಾಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಾಮ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಟ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಗಗನ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಗನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗಗನ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು.
ಆಕೆ ಗಗನ್ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು.
ಗಗನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಆ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಗನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯತೊಡಗಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಗಗನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ನಂತರ ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನವೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಗಗನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ‘ಮಂಗಳಗೌರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಗಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನೂ ಮಾರಬೇಕಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಂತೆ ಸಂಗಾತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂತು ಎಂದು ಗಗನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಗಗನ್, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಆಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಗಗನ್, ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಇದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.