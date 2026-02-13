Joe siman death :ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೋ ಸೈಮನ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜೀವನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ಫಿಲಂ ಚೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಾಗಲೇ ಹೃದಯಘಾತವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಕ್ಷಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಕನ್ನಡ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಇವರಿಗೆ ಜೋ ಸೈಮನ್ ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಎಂಬ ಬಿರುದ್ಧು ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಮರ್, ಸಿಂಹ ಜೋಡಿ, ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ, ರವಿವರ್ಮ, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇವರು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್ಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜೋ ಸೈಮನ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಡವಾಗಿದೆ.. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ನಟ -ನಟಿರು ಕಂಬಿನಿಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.