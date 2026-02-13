ವಿಷ್ಣು ದಾದಾಗೆ "ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ" ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು

kannada director joe simon: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಜೋ ಸಮೈನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಬರೀ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರಕಥೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಇವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೋ ಸೈಮನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕನ್ನಡದ ದೀಮಂತ ನಟರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜೋ ಸೈಮನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು! ವಿಷ್ಟುಗೂ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋ ಸಮೈನ್ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋ ಸಮೈನ್ ಅವರು ಡಾ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಜೋ ಸೈಮನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾವು ಸಖತ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ..ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ಇವರೇ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಬಿರುದು ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಜೋ ಸೈಮನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ 'ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೇಗೆ ಮೀರಿಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ..
ಜೋ ಸೈಮನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋ ಸಮೈನ್ ಅವರು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
1977 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ
1980 ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಸಿಂಹ ಜೋಡಿ
1980 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನನ್ನ ರೋಷ ನೂರು ವರುಷ
ಮಹಾ ಪ್ರಚಂಡರು
ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ
ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ
ನ್ಯಾಯ ಗೆದ್ದಿತು
ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಸಹೋದರ
ರೌಡಿ ರಾಜ
ಪ್ರೇಮ ಜ್ಯೋತಿ
ಒಡೆದ ಹಾಲು
ರಕ್ತ ತಿಲಕ
ಮಹಾ ಪುರುಷ
ಪ್ರೇಮ ಜಾಲ
ಭರತ್
ರಾಜ ಸಿಂಹ
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಮರ್
ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಸಮರ ಸಿಂಹ
ರವಿವರ್ಮ ವಾಂಟೆಡ್
ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೋ ಸೈಮನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
