English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವಿಷ್ಣು ದಾದಾಗೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು

ವಿಷ್ಣು ದಾದಾಗೆ "ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ" ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು

kannada director joe simon: ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಜೋ ಸಮೈನ್‌ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ ಚೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಫೇವರೆಟ್ ಅಂಬಿಗೂ ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 13, 2026, 07:46 PM IST
  • ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಜೋ ಸೈಮನ್ ನಿಧನ
  • ಜೋ ಸೈಮನ್ ಅಂಬಿಗೂ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ?

Trending Photos

64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Saturn Transit 2026
64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು, ಹುಷಾರ್‌..!
camera icon6
ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು, ಹುಷಾರ್‌..!
8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.92.. ವೇತನ 20% ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
camera icon5
India vs Pakistan
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ
ವಿಷ್ಣು ದಾದಾಗೆ "ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ" ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು

kannada director joe simon: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಜೋ ಸಮೈನ್‌ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಬರೀ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರಕಥೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..

Add Zee News as a Preferred Source

ಇವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜೋ ಸೈಮನ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕನ್ನಡದ ದೀಮಂತ ನಟರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋ ಸೈಮನ್‌ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಧನ

ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು! ವಿಷ್ಟುಗೂ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಜೋ ಸಮೈನ್‌ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಜೋ ಸಮೈನ್‌ ಅವರು ಡಾ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ್‌ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಜೋ ಸೈಮನ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾವು ಸಖತ್‌ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ..ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ಇವರೇ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ಗೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಬಿರುದು ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ  ಜೋ ಸೈಮನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ 'ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೇಗೆ ಮೀರಿಸ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡಿದೆ..

ಜೋ ಸೈಮನ್‌ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು 
ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಜೋ ಸಮೈನ್‌ ಅವರು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. 
1977 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ
1980 ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಸಿಂಹ ಜೋಡಿ
1980 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನನ್ನ ರೋಷ ನೂರು ವರುಷ
ಮಹಾ ಪ್ರಚಂಡರು 
ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ
ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ
 ನ್ಯಾಯ ಗೆದ್ದಿತು
ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಸಹೋದರ
ರೌಡಿ ರಾಜ
ಪ್ರೇಮ ಜ್ಯೋತಿ
ಒಡೆದ ಹಾಲು
ರಕ್ತ ತಿಲಕ
ಮಹಾ ಪುರುಷ
ಪ್ರೇಮ ಜಾಲ
ಭರತ್
ರಾಜ ಸಿಂಹ
ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಮರ್‌
ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಸಮರ ಸಿಂಹ
ರವಿವರ್ಮ ವಾಂಟೆಡ್ 
ಟೈಮ್‌ ಬಾಂಬ್ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೋ ಸೈಮನ್‌ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌತ್‌ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು.! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳೇ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಇವು

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

kannada director joe simonjoe simon agejoe simon deathJoe SimonJoe Simon died

Trending News