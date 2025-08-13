English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದು ಕಾಲದ ಟಿವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್‌ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌... ಸ್ವಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Famous Actress :ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:04 PM IST
Jacqueline Fernandez Life Story : ಈಕೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ..! 

ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್... ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ತಮ್ಮ 39 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮಲೇಷಿಯನ್. ಅವರು ಬಹ್ರೇನ್‌ನ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದರು. 

ಸಿಡ್ನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಂಕಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೂರದರ್ಶನ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ 2009 ರಲ್ಲಿ ಸುಜಯ್ ಘೋಷ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲಾದೀನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು IIFA ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 2 (2012), ರೇಸ್ 2 (2013), ಮತ್ತು ಕಿಕ್ (2014) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತರುಣ್ ಮನ್ಸುಖಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ 'ಸಾವಿನ' ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿ..! ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

