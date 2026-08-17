/ನಟಿ ಸರಿತಾ... 15ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷದ ನಟನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರಿತಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮರೋ ಚರಿತ್ರ’ದಿಂದ ಬದಲಾದ ಬದುಕು
ಸರಿತಾ ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರು. ಕೆ. ಬಾಲಚಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮರೋ ಚರಿತ್ರ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸರಿತಾ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸರಿತಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಗ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು
ಸರಿತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಶಾಂತಿ, ಸುಹಾಸಿನಿ, ಮಾಧವಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ, ನಗ್ಮಾ, ಸಿಮ್ರಾನ್, ಟಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟಿಯರಿಗೆ ಸರಿತಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಏರಿಳಿತ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಿತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮುಖೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 1988ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು.
ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿದವು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಮುಖೇಶ್ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ!
ಸರಿತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿತಾ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ನಟ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿತಾಗೆ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದರು. ಬಳಿಕ ಸರಿತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಈಗ ಸರಿತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಸರಿತಾ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಶ್ರವಣ್ ಜೊತೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಸರಿತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಮಾವೀರನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಮಗನೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ!
ಸರಿತಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರವಣ್ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ‘ಕಲ್ಯಾಣಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ವಿವಾಹ, ನಂತರದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು—ಸರಿತಾ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿವೆ.