Deeksha Seth: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ನಟಿಯರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾದಾಕಾಲ ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವೇನೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ತಾರೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸೇಠ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ರವಿತೇಜ, ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ರವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಂದ "ವೇದಂ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ "ರೆಬೆಲ್", ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ "ಮಿರಪಕಾಯ", ಗೋಪಿಚಂದ್ ಜೊತೆ "ವಾಂಟೆಡ್" ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೇ ಹೋದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಟಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಈಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸೇಠ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ದೀಕ್ಷಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿರುವ ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡಂತೆ, ಇಂದಿಗೂ ಆಕೆಯ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಟಿ ದೀಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.