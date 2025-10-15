English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಈ ಬೆಡಗಿ

Kamna Jethmalani: ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 15, 2025, 01:49 PM IST
  • ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಕುಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು
  • ಈ ವರ್ಷ, ಕಾಮ್ನಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಈ ಬೆಡಗಿ

Kamna Jethmalani: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ತರುವ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಕುಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಣಂ, ಸಾಮಾನ್ಯಡು, ಸೈನಿಕುಡು, ಟಾಸ್, ಬೆಂಡು ಅಪ್ಪರಾವ್, ರಾಜಾಧಿ ರಾಜ, ಕಥಿ ಕಾಂತ ರಾವ್, ಆಕ್ಷನ್ 3D ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ "ಯುಗಾದಿ" (2007) ಮತ್ತು "ಅಗ್ರಜ" (2014) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಗ್ರಜ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಆದಿ ಶಂಕರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Maithili Thakur : 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ MLA ಟಿಕೆಟ್‌!? ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಈಗ BJP ಸ್ಪರ್ಧಿ

ಈ ವರ್ಷ, ಕಾಮ್ನಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಕೆ-ರ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುವ ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ಅಬ್ಬಾವರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ್ಸ್ ನಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ದಸರಾ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಿಂತ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದೇ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ : ಗೂಳಿ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ 

ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಜರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಮ್ನಾ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿಯ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ — ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
 

