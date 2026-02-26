ಸಿನಿಮಾ ಕಿರಿಕ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಿಂದಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್!.. ರೂಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Director anish kidnapped: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬಂದವರು ಇವರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಒಟಿಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಆ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:04 PM IST
Director anish kidnapped:  ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬಂದವರು ಇವರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಒಟಿಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಬೇಕಿದ್ದವರು ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಹೌದು,ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ, ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ-ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ 11 ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈಗ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಭೀಮ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂಡ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ I love you Amma ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ​ ​ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್

ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಹೆಸರು ಅನೀಶ್. ಭರವಸೆಯೇ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೀಶ್, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಎಂಬ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 'ಜೀವನದ ಭಾಷೆ' ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತನಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲಾ ಗಲಾಟೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.

ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಅನೀಶ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನೀಶ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿತ್ತು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅನೀಶ್‌ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅನೀಶ್ ತನ್ನ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು, ಕಾರು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡುಗೋಡಿಯಿಂದ ಅನೀಶ್‌ನನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ರೂಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದೆ. ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಣ, ಒಡವೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತುಮಕೂರಿನ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನೀಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರು, ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ದೋಚಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದವರು ಈಗ ಜೈಲು ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!.. ಆದ್ರೆ ಕಹಾನಿ ಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

