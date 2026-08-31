/ಗಂಡನಂತೆ ಬಂದ ಹಾವು, ಆತನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಾಯಕಿ: 15 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಫೇಮಸ್!

ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ ಕೂಡ ಒಂದು.
1997ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ, ಜಾನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
‘ನಾಗಮಂಡಲ’ದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇದರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥಾಹಂದರ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಗನಿಗೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಗಂಡನೇ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ನಾಯಕಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾಗನ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಕಥೆ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾಯಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜಾನಪದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ
‘ನಾಗಮಂಡಲ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಥನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಷೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಸಾಗುವ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ವಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ!
ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ದ ಸಂಗೀತವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 15 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಜಾನಪದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಡುಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿಬರುವುದು, ಅವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಐದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Sun NXTನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಕಾರಣದಿಂದ ‘ನಾಗಮಂಡಲ’ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.