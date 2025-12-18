English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಯ್ತು '45' ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರ..! ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಯ್ತು ‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರ..! ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Kannada Movie ‘45’ : ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ‘45’ ಚಿತ್ರವೇ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 18, 2025, 04:14 PM IST
  • ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ‘45’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಯ್ತು ‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರ..! ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Kannada Movie ‘45’ : ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌, ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದನವನದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಾರೀ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ‘45’ ಚಿತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‌, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ‘45’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೂ ಇದೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಅದರ ಮುನ್ನವೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ‘45’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಶೋ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಸಲು ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ‘45’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ‘45’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.

