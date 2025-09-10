ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ..! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ

Kamal Sridevi movie: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪಾತ್ರಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಗಾಢತೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಾಂಬಿಕ ಪಿಚ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ Barnswallow Companyಯ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೇ ಆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ.. ಸಹನಟನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಿದ್ದೇಕೆ..?
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಟ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಶೋರ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ತಾರಾಬಳಗವೇ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿ.ಎ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಹನಿರ್ಮಾಪಕ “ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆತ್ಮವೆಂದರೆ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ. ಅವರು ವೇಷ್ಯೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದಿಟ್ಟತನ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅವರು ಅರ್ಹರು. ಅವರ ಕಲಾಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು ನಟಿಯನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ತನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಕುರಿತು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ “ನಾನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.” ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ “ಈ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಇದೆ.” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸದ್ದು ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಗಂಡನ ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ.. ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಅಜ್ಞಾತ ಮುಖವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪಾತ್ರಗಳ ತೀವ್ರತೆ, ಕಥೆಯ ಗಾಢತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಜಜೀವನದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.