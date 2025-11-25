English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅಣ್ಣಾ.. ಅಂತ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರೆದವನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಕೆ!

ಅಣ್ಣಾ.. ಅಂತ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರೆದವನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಕೆ!

2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ 'ರಾಜ-ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತಂತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಜೋಡಿ 'ಸಹವಾಸ ದೋಷ' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:03 AM IST
    • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ
    • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು
    • ಪೂರ್ಣಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲಾವಣ್ಯ

Trending Photos

ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ!
camera icon5
teeth whitening
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ!
ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Pakistan Maulana
ಐಶ್ವರ್ಯರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ರೈ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ..! ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
camera icon6
Dr Rajkumar
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
ಅಣ್ಣಾ.. ಅಂತ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರೆದವನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಕೆ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿತ್ತು

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಶಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ.‌ 

2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ 'ರಾಜ-ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತಂತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಜೋಡಿ 'ಸಹವಾಸ ದೋಷ' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಶಶಿ ಲಾವಣ್ಯಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾವಣ್ಯಳ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯದ ಶಶಿ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಕೊರೊನಾದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಶಿಯವರು ವ್ಲಾಗ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಲಾವಣ್ಯ ಶಶಿಗೆ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ

ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್‌ ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಹನಿಮೂನ್‌ಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ನಂತರವೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Actress LavanyalavanyaLavanya Shashi Love Story

Trending News