ಅಣ್ಣಾ.. ಅಂತ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರೆದವನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಕೆ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿತ್ತು
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಶಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ.
2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ 'ರಾಜ-ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತಂತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಜೋಡಿ 'ಸಹವಾಸ ದೋಷ' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಶಶಿ ಲಾವಣ್ಯಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂತರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾವಣ್ಯಳ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯದ ಶಶಿ, ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಕೊರೊನಾದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಶಿಯವರು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಲಾವಣ್ಯ ಶಶಿಗೆ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ
ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಹನಿಮೂನ್ಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ನಂತರವೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.