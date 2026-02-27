ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ!..ಈ ಸೀರಿಯಲ್ TRPಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌

Kannada serials TRP list released:ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಂಗೆಳೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮನರಂಜನೆ ವಿಭಾಗ..ಅದರಲ್ಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳೆಂದರೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ತಂಡ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದಂತೆ. ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಕೊಡುವ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಈ ವಾರದ ರೇಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನರಂಜನೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಹಲವಾರು ವರುಷಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಂತ್ಯ ಬಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಮಹಾ ಮನರಂಜನೆ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ..ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡಗಳು TRPಗಾಗಿಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಫಲವೇ ಟಿಆರ್ಪಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ..
ರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..ತಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡ ಆಗಲಿ ವಾಹಿನಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾವನ್ನೂ ಪರೀಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರ ಟ್ರಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನ ತಿಳಿದು, ನೋಡುಗರ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಕಥೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರಾದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ʻಕರ್ಣʼ ಸೀರಿಯಲ್ 7.8 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ..ಈ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಸಾರವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ನಿತ್ಯ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.. ಈಗಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕರ್ಣನ ಈ ಚೆಂಜ್ ಓವರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ʻಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸʼ 7.5 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತನ್ನ ತವರುಮನೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಾವು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾರದ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾರೀ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರನ್ನ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ʻಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸʼ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ..
ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 7.3 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಪರಶು ಮದುವೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ವು.ಮದುವೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.. 6.2 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, 6.1 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ʻಅಮೃತಧಾರೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ-ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರನೇಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಾಣ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ನಂದಗೋಕುಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ..ಏಂಟನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ʻಶ್ರೀಗಂಧದಗುಡಿʼ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಡೆದಿದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಿಶಿರ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಿಶಿರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನೂ ಒಂಭತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ʻಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣʼ ಮತ್ತು ʻಬ್ರಹ್ಮಗಂಟುʼ 4.9 ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು-ದೀಪಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರೋ ಚಿರುಗೆ, ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಅರೇಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲವ್ ಟ್ರಾಕ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ..ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದ್ದು ತಾಂಡವ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುವುದುಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟಾರೆಯಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳೆ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್, ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು 1180 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೂ 828.32 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ 681 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉದಯ ವಾಹಿನಿ 250 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
