ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 26, 2025, 04:25 PM IST
bigg boss contestant name: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲಗು ಸೀಸನ್ 9 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ 8 ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಸೀಸನ್ 9 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿದೆ. ಅನೇಕ ತಾರೆಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುಂದರಿಯ ಹೆಸರು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ.. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮುದ್ದ ಮಂದಾರಂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ತನುಜಾ ಗೌಡ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಿಗ ಮುದ್ದ ಮಂದಾರಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ತನುಜಾ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

 

 

ತನುಜಾ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ತನುಜಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗಿ.. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ತನುಜಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಟಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಮುದ್ದ ಮಂದಾರಂ ನಂತರ ಅವರು ನಾಗ ಭೈರವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಈ ನಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 

