Kannada Tv Serial: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಕಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಥ ಸಂಭಾಷನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಹಿಗಳ ಕಥೆ ಮಾತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಜನರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೆರೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಥಾಸಂಭಾಷಣೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿನಂತಿ ಮದುವೆವರೆಗೂ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಭದ್ರನಿಗೆ ಆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭದ್ರನಿಂದಲ್ಲೇ ವಿನಂತಿ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾದರೂ ಆದರೆ ಭದ್ರ ಆಗಲೇ ವಿದ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾ ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾತಿ ಶಾರದಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮದುವೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರುವಾದ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ವಿವೇಕ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ TRP ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸೀನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ.. ಯೆಸ್ ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಎದುರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹಾಗೇ ನಾಟಕವಾಡಿ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೇ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದರು. ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಕೇರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಗುಣ ಕಂಡು ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಧಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುತ್ತು ಭಾರತಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಭಾರತಿ ಮನೆಯವರ ಹಠಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಶಿವು ಹಾಗೂ ಪಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ಶಿವುಗೆ ಪಾರು ಮೇಲೆ ಲವ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ..
ಇನ್ನೋ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಭ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಅಮ್ಮು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋದಳು ಮನೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
