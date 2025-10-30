English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ..! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ S ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಗೇಟು

ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ..! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ S ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಗೇಟು

Bigg Boss 12 updates : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿತ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ʼಕಾಂತಾರ ʼ ಸಿನಿಮಾದ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 30, 2025, 01:50 PM IST
    • ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರಿತ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕುರಿತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಟಾಂಗ್‌
    • ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್‌ ಕೊಡಿಸಲಿ ಎಂದ ಸ್ವರಾಜ್‌

Trending Photos

ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಜನಿ
camera icon6
Rajani
ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಜನಿ
ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು
camera icon6
Effect of Sun and Saturn transit on zodiac signs
ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಫೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಇದೇ ನೋಡಿ! ಕಿರುತರೆಯಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ಹವಾ
camera icon6
Kannada Serial TRP
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಫೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಇದೇ ನೋಡಿ! ಕಿರುತರೆಯಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ಹವಾ
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ..
camera icon6
goddess laxmi favourite zodiac sign
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ..
ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ..! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ S ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಗೇಟು

Swaraj Shetty on Ashwini gowda : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದರ ನಡುವೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ವಾಗ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಕುರಿತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ರಿಯಾಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹನುಮಾನ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ.. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ತನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ನಡುವೆ ತನ್ನದೆಯಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕುಗ್ಗದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದಿರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಹಾಗಂತ ಅವಳು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಜೋತೆ ಬೇರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಆಲ್‌ ದಿ ಬೇಸ್ಟ್‌ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಟ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ತಾಯಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರು ಕೊಡದ ನಟ! ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಯಾನಕ..

ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಿಯಾಳಿಸಿದ್ರೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದವರಾಗುತ್ತೇವೆ. “ಅದೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್‌ ಕೊಡಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರ.. ಪಾಪದವರು ಪಾಪದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟೆಬಲ್‌ಗೆ ತಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಹರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸುದೀಪ್‌ ಸರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾತಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬದುಕುವ ಟೈಮ್‌ ಬರುತ್ತೆ. ಸುದೀಪ್‌ ಸರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rakshitha shettyswaraj shettyAshwini GowdaBigg Boss 12kiccha sudeep

Trending News