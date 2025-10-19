English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸಮಯವೇ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಯ್ತು.. ʻಕುಲಶೇಕರʼನ ಬಾಳ ಬಿರುಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..

ಸಮಯವೇ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಯ್ತು.. ʻಕುಲಶೇಕರʼನ ಬಾಳ ಬಿರುಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥ್ರಿಲ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ ಕಾಂತಾರದ ʻಕುಲಶೇಖರʼನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ವಿಶೇಷ. ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:11 PM IST
  • ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1ರ ಕುಲಶೇಕರ ಪಾತ್ರವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು
  • ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರುವ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಕುಲಶೇಕರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥ್ರಿಲ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ ಕಾಂತಾರದ ʻಕುಲಶೇಖರʼನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಥ್ರಿಲ್‌ ಆಗಿದೆ

Trending Photos

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
camera icon6
RCB sale
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..
ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ಘಟಸರ್ಪಗಳೇ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ
camera icon6
Snakes
ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು, ಘಟಸರ್ಪಗಳೇ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
camera icon7
Jabardasth
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ
ಸಮಯವೇ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಯ್ತು.. ʻಕುಲಶೇಕರʼನ ಬಾಳ ಬಿರುಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ರೋಚಕ..

Add Zee News as a Preferred Source

Gulshan Devaiah Life Story

: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟ, ನಟಿಯರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾತು ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಲವ್‌ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲಿರುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಯ-1ರ ಕುಲಶೇಕರ ಪಾತ್ರ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ತೂಕವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರುವ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಕುಲಶೇಕರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  

ಮೂಲ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರುವ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಗುಲ್ಶನ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು, ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್‌ !?

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥ್ರಿಲ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ ಕಾಂತಾರದ ʻಕುಲಶೇಖರʼನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ವಿಶೇಷ. ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗಿನವರಾಗಿರುವ ಈ ನಟ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ, ಲವ್‌ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತೆಲೆ ಹಾಕದೆ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ ಇದ್ದವು..

"ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಾವು ಜೊತೆಯಾದೆವು. ಎಲ್ಲಾ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಲವ್ಚಿಡವ್ವಿ

ಮದುವೆ ನಂತರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿ  ಮತ್ತೆ ಡೇಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೋ ಎನ್ನುವ ಭಯ ಕಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಬೆಟರ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಳ್ಳೆಯತನ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ

"ಅವರಿವರ ಲೈಫ್ ತರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬರ ನಡುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್​​ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್​ಶಿಪ್ ಇರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ".

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡಿರ ಮುದ್ದಿನ ಗಂಡ ಆಗ್ತಾನಾ ಕರ್ಣ..? ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..!

ಗುಲ್ಶನ್ ಲೈಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ

ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಗುಲ್ಶನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಅನುಭವಗಳಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಂದ, ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಹಾಗಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಲ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿಲ್ವಾ.. 

ಹೌದು, ಅವರಿನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ.ನಾನು ಬೇರೂಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಇದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಯಾವುದೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡರು  ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

✍🏻ನೇತ್ರಾ ಯಲಿಶಿರುಂದ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

gulshan devaiahKantara: A Legend Chapter-1Rishab ShettyRukmini VasanthKantara

Trending News