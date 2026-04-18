ಪಿರಿಯಡ್ಸ್‌ ನೋವು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರೂಮ್‌ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ..! ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ "ಕಾಂತಾರ"ದ ವಸಂತಕ್ಕ

Prathima Naik on casting couch : ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅವರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್.. ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ "ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ" ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರದ ಚರ್ಚೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಆತನ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು, "ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಮರುದಿನವೇ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಾರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ "ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದಲೇ ಬದುಕು ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಾನು ದೇವರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೋ" ಎಂದು ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ನಟಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ, ಮುಂದೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಇಂದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅವರು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.