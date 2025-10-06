English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'.. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?

Kantara Chapter 1 box office collection : ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 6, 2025, 06:35 PM IST
    • ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
    • ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1
    • ದಸರಾ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
camera icon5
cricket
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Jupiter Retrograde
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
BIS Care
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'.. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?

Kantara Chapter 1 Collections : ದಸರಾ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 162.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರವು 55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸ್ಯಾಕ್‌ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಭಾನುವಾರ 61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ 223.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಸುಂದರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಈ ನಟಿ..! ಭಾರತೀಯರು ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ವುಮನ್‌

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Kantara Chapter 1Rishab ShettyKantara Chapter 1 Collection

Trending News