'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'.. ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?

Kantara Chapter 1 Collections : ದಸರಾ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 162.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರವು 55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಭಾನುವಾರ 61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 223.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.
