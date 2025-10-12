ಕೇವಲ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1 ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು?

Kantara Chapter 1 box office collection : ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕನಕವತಿ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿನಯದಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಯರಾಮ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾದ್, ದೀಪಕ್ ರಾಮ್ ಪಣಜಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು?
ನಟರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ಬಜೆಟ್ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 169 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 44.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 440 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡಿತರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 4400 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೊದಲ ದಿನ 61.85 ಕೋಟಿ ರೂ., ಎರಡನೇ ದಿನ 45.4 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೂರನೇ ದಿನ 55 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 63 ಕೋಟಿ ರೂ., ಐದನೇ ದಿನ 31.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆರನೇ ದಿನ 34.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಏಳನೇ ದಿನ 25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಎಂಟನೇ ದಿನ 21.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ 22.35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ದಿನ 38.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 398.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಾಗರೋತ್ತರ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 33.71 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಯುರೋಪ್, ಯುಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಗಲ್ಫ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು 46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 555 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 72.05 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 38.75 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 31.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಕಲೆಕ್ಷನ್
ತನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮೊದಲ ದಿನ 19.6 ಕೋಟಿ ರೂ., ಎರಡನೇ ದಿನ 13.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೂರನೇ ದಿನ 14.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 16.75 ಕೋಟಿ ರೂ., ಐದನೇ ದಿನ 12 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆರನೇ ದಿನ 13.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಏಳನೇ ದಿನ 9.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಎಂಟನೇ ದಿನ 7.85 ಕೋಟಿ ರೂ., ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ದಿನ 11.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು 151 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳತ್ತ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ 200 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರಿಯಕರನ ನಂಬಿ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಂತು ಮೈ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Trisha Krishnan Marriage: 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್.. ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಇವರೇ !