ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1’: ಫಸ್ಟ್‌ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

"ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 3, 2025, 12:08 PM IST
    • 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
    • ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ
    • ಕ್ರಿ.ಶ. 300 ರಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1’: ಫಸ್ಟ್‌ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Kantara Chapter 1 Opening Day Collection:: 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ರಸದೌತಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2022 ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಎರಡು ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್‌

"ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ಕ್ರಿ.ಶ. 300 ರಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವಾದ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ "ಬೆರ್ಮೆ" ಎಂಬ ಯೋಧನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ₹125 ಕೋಟಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ವೇಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಉನ್ನತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇದು 2025 ರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ 'ಚಾವಾ' ಮೊದಲ ದಿನ ₹33.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸುಂದರಿ?

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು 'ಸೈಯಾರಾ', 'ಸಿಕಂದರ್' ಮತ್ತು 'ಬಡೆ ಮಿಯಾನ್ ಚೋಟೆ ಮಿಯಾನ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ "ಕೂಲಿ" ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ "OG" ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. "ಕೂಲಿ" ₹65 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.5 ಬಿಲಿಯನ್) ಮತ್ತು "OG" ₹63 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.5 ಬಿಲಿಯನ್) ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, "ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1" ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ಆ ಅಂಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Kantara Chapter 1Kantara Chapter 1 Collection

