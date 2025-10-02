English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Chapter 1 review: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊದಲ ಶೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Oct 2, 2025
  • ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ
  • “ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ” ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೊಗಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Kantara Chapter 1 review: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ‘ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. “ಫುಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಸಿನಿಮಾ”, “ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ” ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೊಗಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಲೆ ಮೂಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಶೋಗಳಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ, ಹೌಸ್‌ಫುಲ್‌ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಳೆಯುವಂತಾಯಿತು.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, “ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಜನಪದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ, ದೈವೀಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆರೆತಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರದೇ ಇರಲಾರದು” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ “ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ” ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಚಿತ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೈನವಿರೇಳುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್” ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಮೂವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, “ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ VFX ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್‌ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ರಿಷಬ್-ರುಕ್ಮಿಣಿ ಜೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ “ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಸಿರು ಹಿಡಿಸುವಂತ ಕಥನ. ದೈವೀಕ ಶಕ್ತಿ, ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ—all in one ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ” ಎಂದು ರಿಷಬ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ‘ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಹವಾ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ – “ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಫುಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್”. ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
 

