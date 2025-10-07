English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಈ ವಿಲನ್‌ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗುರು

Kantara Chapter 1 : ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಆಗಿವೆ, ಮಧ್ಯಂತರ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಸೂಪರ್‌.. ಕೊನೆಯ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 7, 2025, 09:55 PM IST
    • ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
    • ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಆಗಿವೆ, ಮಧ್ಯಂತರ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಸೂಪರ್‌.
    • ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Kantara 2 cast : ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಭೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾಳೆಯ ವೇಳೆಗೆ 400 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ 500 ಕೋಟಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾರ್ಕ್ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್.. 'ಸೈಕ್ ಸೈತಾನ್' ಗೀತೆಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವೂ ಒಂದು. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಈ ನಟ ಯಾರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಆ ಖಳನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ ರಾಮ್. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಂಪತ್‌ ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮತ್ತು 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಢಾಕಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ

ಸಲಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ವೇದ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸಂಪತ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆದರು.

ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 350 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಘನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಷೇರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ 56 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

