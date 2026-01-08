English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸರಣಿ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್‌! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಸರಣಿ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್‌! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Kapil Sharma Remunaration: ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ಮಾಡಿರುವ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧನೆ. ಇದನ್ನು ಕಪಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಮಾಲ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಒಂದು ಶೋಗೆ ಪಡೆಯುವ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದರೆ ಬೆರಗಾಗುತ್ತೀರಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 8, 2026, 02:52 PM IST
  • ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಕೋಟಿ ಶರ್ಮಾ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.
  • ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ.
  • ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.

ಸರಣಿ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್‌! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Kapil Sharma Remunaration News: ಹಾಸ್ಯನಟ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (Netflix) ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ The Great Indian Kapil Show ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಆ ಶೋನ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಕೋಟಿ ಶರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗ The Great Indian Kapil Showನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್‌ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್ 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರಾದ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಕು ಶಾರದಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಯಶ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇನಾ!  

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ಮೊದಲು ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ಕಪಿಲ್, ಸೋನಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ಹಾಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ವಿಥ್ ಕಪಿಲ್‌ನಂತಹ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ (Netflix) ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಒಂದು ಶೋಗೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ?
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಾಪರಾಜೋ ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು The Great Indian Kapil Showಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ  ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮಗ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌! ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಯಶ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?   

ಒಂದು ಶೋಗೆ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಪಡೆಯುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನ ಕಾಯಂ ನಟ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಸುನಿಲ್ ಗ್ರೋವರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V)

