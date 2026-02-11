ಒಂದು ರೂ. ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ 300 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ..! ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

Kapil Sharma Net Worth : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸರಳವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್. ಬಿಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳೂ ಸಹ ಈ ನಟನ ಬಳಿ ಇವೆ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 280 ಕೋಟಿ ರೂ. 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ' ಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.