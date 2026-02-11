English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಒಂದು ರೂ. ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ 300 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ..! ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

ಒಂದು ರೂ. ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ 300 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ..! ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

Entertainment News : ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಈ ನಟನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ಬಳಿ 25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ತೋಟದ ಮನೆ, 15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 11, 2026, 06:48 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಈ ನಟನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ.
    • ಇಂದು ಅವರ ಬಳಿ 25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ತೋಟದ ಮನೆ ಇದೆ.
    • ಅನೇಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

Trending Photos

Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
camera icon6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ನಾಳೆ ಭಾರತ್‌ ಬಂದ್‌! ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
camera icon6
Gold rate
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon6
CJ Roy death case
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?
ಒಂದು ರೂ. ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ 300 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ..! ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

Kapil Sharma Net Worth : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸರಳವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದ 'ಭಾರ್ಗವಿ LLB'ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು! ಚಿತೆಯ ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರ್

ಟಿವಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್. ಬಿಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳೂ ಸಹ ಈ ನಟನ ಬಳಿ ಇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್‌ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ..! ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಆಗ್ರಹ

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 280 ಕೋಟಿ ರೂ. 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ' ಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

KAPIL SHARMA SHOWkapil sharma net worthKapil Sharma LookKapil Sharma NewsKapil Sharma house

Trending News