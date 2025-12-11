ʼಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Karate Kalyani: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 11, 2025, 06:09 PM IST
Bigg Boss Karate Kalyani: ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಸೀಸನ್‌ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.. ಈಗ ಸೀಸನ್ 9 ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭರಣಿ, ಸಂಜನಾ, ತನುಜಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಲ, ಡೆಮನ್ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. 

ಹೊರಗಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕರಾಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ.

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

"ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವೆನಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕರಾಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

