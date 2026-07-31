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Karavali Cinema: ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 'ಕರಾವಳಿ' ಹವಾ; 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Prajwal Devaraj-Raj B Shetty) ನಟನೆಯ 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ  ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:16 PM IST
Karavali Cinema: ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 'ಕರಾವಳಿ' ಹವಾ; 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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