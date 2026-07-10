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ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌!.. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್‌ ಪರ ನಿಂತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

karavali movie controversy: ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್‌ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ದೇವರಾಜ್‌ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 10, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:14 AM IST
ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌!.. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್‌ ಪರ ನಿಂತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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