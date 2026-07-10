/ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌!.. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್‌ ಪರ ನಿಂತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

karavali movie controversy: ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ದೇವರಾಜ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ವೀನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪನ್ನಗಾಭರಣ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪರವಾಗಿಯೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವನೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿರುಸುಗೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ದೇವರಾಜ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಕೇವಲ ನಟ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟ ತನ್ನ ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೆ ನಟನೆಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಂಡನೀಯ ಇಂತಹ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲೇಬೇಕು.
ಸದ್ಯ ಈಗ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರ ಬಿರುಸುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ಸಮನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುನಯನಾ ಸುರೇಶ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.