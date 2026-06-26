Karavali Cinema: ಕಡಲಿಂದ ನಾಡು... ಕಡಲಿಂದ ಕಾಡು... ಕಡಲಿಂದ ತಾನೆ ಒಡಲಾಗೂಡು.. ಹೌದು, ಕರಾವಳಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರಾಧನೆಗಳು. ಕೋಲ-ಕಂಬಳಗಳಿಂದ (Daiva Kola-Kambala) ಹಿಡಿದು, ನಾಗಾರಾಧನೆವರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ (Dakshina Kannada) ಜನರು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿ ಕಥಾ ಆಧರಿತ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ (Kantara, Su From So). ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದೇ "ಕರಾವಳಿ" ಸಿನಿಮಾ....
ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಕರಾವಳಿ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಂಬಳ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ "ಕರಾವಳಿ" ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್
ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಬಳ ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟ "ಕರಾವಳಿ" ಹಾಡು
ಕಡಲ ನಾಡಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಳ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ. ತೀರಾ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 700ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿ ತಂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಡು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಂಬಳವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೈಜ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ.
ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಕರಾವಳಿ ಹಾಡನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಸಾಯಿ ವಿಗ್ನೇಶ್ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್ ಕಂಬಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೊಗಡನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಭಿಮನ್ಯೂ ಸದಾನಂದನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ಗೆ ನಾಕಿಯಾಗಿ ಸಂಪದಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಮಿತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರ, ಶ್ರೀಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆ ಫಿಲ್ಮಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ.