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Karavali Movie: ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ 'ಕರಾವಳಿ' ದರ್ಶನ; ಮೊದಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ!

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಕರಾವಳಿ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಂಬಳ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 26, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:02 PM IST
Karavali Movie: ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ 'ಕರಾವಳಿ' ದರ್ಶನ; ಮೊದಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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