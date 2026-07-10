ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ! 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Prajwal Devaraj Karavali movie : ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ಗಲಾಟೆ : 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದಿಲೀಪ್, ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತು ನಂದಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಣ ತಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ : ಗಲಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದ್ದ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರ (Physical Transformation) ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುಪ್ರೀತ್, ಜಾಕ್ ಮಂಜು, ಲೋಹಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ : ಒಂದೆಡೆ ವಿವಾದ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಬ್ರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕರಾವಳಿ' ಅವರ ಕನಸಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಗುಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ (BNS) ಕಾಯ್ದೆ 352, 292, 3(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಗಲಾಟೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸೂತ್ರಧಾರ ಯಾರು..? ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.