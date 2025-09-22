English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಬಂದ ಈ ನಟಿಯನ್ನೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

Actress Love story : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಕಪಲ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮದುವೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಾದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 22, 2025, 01:50 PM IST
  • ನಟನ ಮೊದಲ ಮದುವೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ನಟಿ
  • ಈಗ ಅವನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ

ಮದುವೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಬಂದ ಈ ನಟಿಯನ್ನೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

Kareena Kapoor Saif Ali Khan : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನಟನ ಮೊದಲ ಮದುವೆಗೆ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅದೇ ನಟನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಈ ನಟಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಟಿ ನಟನಿಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಂಪತಿ ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. 

ಸೈಫ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಗಿಂದ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ 12 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಅದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರೀನಾ ಕೂಡ ಸೈಫ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೈಫ್ ವಿವಾಹವಾದಾಗ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕೂಡ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕರೀನಾ ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, "ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಸೈಫ್ ಅಂಕಲ್!" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಫ್ "ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಗಳೇ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾ 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ 2004 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಅಮೃತಾ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸೈಫ್ ಸ್ವಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ 'ರೋಸಾ ಕ್ಯಾಟಲಾನೊ' ಅವರೊಂದಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 

ಸೈಫ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾದರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2012 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Kareena KapoorSaif Ali KhanBollywood

