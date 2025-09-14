English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ ನಟನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ !

Kareena Kapoor love story : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬೇಬೋ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:14 PM IST
    • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬೇಬೋ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್
    • ನಟ ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಕರೀನಾ
    • ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌

ಆ ನಟನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ !
kareena kapoor

Kareena Kapoor Saif Ali Khan : ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕರೀನಾ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ನಟ ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ದುಃಖದಿಂದ ಕರೀನಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಕರೀನಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಸೈಫ್‌ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ: ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ, 700 ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡತಿ!

ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಡಂಬರದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಡಂಬರದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಬ್ಬರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ದಂಪತಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು.

ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ನವೆಂಬರ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆದರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ (2016) ಕರೀನಾ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಟರಿಂದ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳು ಬಂದರೂ ಈ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತ ನಾಯಕನನ್ನೇ! ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ..

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Kareena Kapoor Saif Ali Khan bollywood bebo

