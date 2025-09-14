ಆ ನಟನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಿಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ !

Kareena Kapoor Saif Ali Khan : ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕರೀನಾ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ನಟ ಸೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ದುಃಖದಿಂದ ಕರೀನಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಕರೀನಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಡಂಬರದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಡಂಬರದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಬ್ಬರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ದಂಪತಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು.
ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ನವೆಂಬರ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ (2016) ಕರೀನಾ ಹಿರಿಯ ಮಗ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
