Video: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಹುಚ್ಚಾಟ! ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಟಿಯ ವರ್ತನೆ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ

Kareena Kapoor: ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ 'ಫೆವಿಕೋಲ್ ಸೆ' ಹಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹಾಡಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದದು, ಅವರು ಆಭರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ ಕರೀನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕರೀನಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೆ' ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಬೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳೆಯುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕರೀನಾ 'ದಬಾಂಗ್ 2' ಚಿತ್ರದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಿಟ್ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಇದು 'ಫೆವಿಕೋಲ್ ಸೆ' ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ 'ಫೆವಿಕೋಲ್ ಸೆ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಅವರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾದರು. ಒಂದೆಡೆ, ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕಂಡರು. ಕರೀನಾ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Bollywood Icon Kareena Kapoor brings her timeless elegance to Birmingham to promote a diamond store.#KareenaKapoorKhan pic.twitter.com/IdnmAIjDcS
— ✍🏿 (@Feku_Chaiwala) September 7, 2025
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರೀನಾ ಹಾಡಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಭರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ ಟೀಕಿಸಿ, "ಆಭರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು, ಇದನ್ನೇ ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯವರು, "ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಮೊತ್ತಬ್ಬರು, "ಇದು ನವಾಬನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೀನಾ ಅವರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಬೆಬೊ ಅವರ ಹಾಡಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದ ಫೇಮಸ್ ಗಾಯಕ ರೆಹಮಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ!?
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕರೀನಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾಪೂರವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಬೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಂದಿನಂತೆ ಕರೀನಾ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕರೀನಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಜೋಯ್ ಘೋಷ್ ಅವರ 'ಜಾನೆ ಜಾನ್', ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಸಿಂಘಮ್ ಅಗೇನ್' ಮತ್ತು ಹನ್ಸಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ 'ದಿ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ದಾರ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪರಾಧ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ, ಆತನಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ".. ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್