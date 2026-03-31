ʼಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಬೇಕು.. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡ್ತೇನೆʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕರೀನಾ ಅವರನ್ನು ಮಗಳೇ ಎಂದು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ವಿಚಿತ್ರ.. ಕರೀನಾ ಸೈಫ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ!
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಅವರನ್ನು, "ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು, "ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ, ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಪತಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದವರು. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದ ಕರೀನಾ.. "ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.. ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಾವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಕ್ಯಾಚ್ನ್ಯೂಸ್' ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 'ನಾನು ಈಗಲೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಕರೀನಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿವೆ..
ಇನ್ನು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 45 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ಗೆ 55 ವರ್ಷ. ಕರೀನಾಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಸೈಫ್ 1991 ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು 2004 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗಳು.