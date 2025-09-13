English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ

kareena Kapoor khan: ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತ ಸಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು, ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:11 AM IST
  • ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
  • ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
  • ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ .

ಸೈಫ್‌ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ

Kareena Kapoor about Amrita singh:  ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಚೋಟೆ ನವಾಬ್, ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಾದ ಅಮೃತ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ . ಆದರೆ, ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿವೆಯಾ? ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿರುವ ಅನುಮಾನ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ಕರೀನಾ ಅವರನ್ನು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು ಬೆಬೊ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಆ ಸುಂದರ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆʼ.. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮನದಾಳದ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!

"ನಾನು ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೈಫ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಎಂದಾದರೂ ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸರಳತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಲಾಂ..

 

 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

