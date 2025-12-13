ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ!

akshaye Khanna: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಬಿಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ "ರೆಹಮಾನ್" ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಸಹ, ಈ ನಟನನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
'ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅರ್ಹರು'
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಟನೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಹಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ 'ಹಿಮಾಲಯ ಪುತ್ರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು 20 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ "ತಾನು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ "ಹಿಮಾಲಯ ಪುತ್ರ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ-ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ "ಹಲ್ಹಾಲ್" ನಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾರಾಗಣವಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.
